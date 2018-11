Si pour certains les décorations de Noël se limitent à sortir le sapin du grenier, pour d’autres, c’est une tout autre aventure.

Dans le jardin de Serge, à Beauvechain, on n’est plus à une décoration près. Pères Noël en tous genres, lutins, guirlandes, rennes lumineux, chaque année, ce fan inconditionnel de Noël reconstitue un gigantesque village de lutins pour son plus grand plaisir mais également pour les personnes qui souhaitent venir visiter ce lieu où tout est dans la démesure.

(...)