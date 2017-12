L'humoriste belge avait été invitée à co-animer, aux côtés d'Adrien Joveneau, la cérémonie de remise des trophées des Belges du bout du monde 2017 qui avait lieu au Botanique. Comme l'explique la RTBF sur son site internet, il s'agit d'une initiative qui récompense "celles et ceux qui font la renommée de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'étranger". Plusieurs personnalités étaient présentes pour l'occasion : Axelle Red, le Dr Mukwege qui répare les femmes et Rudy Demotte, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Charline Vanhoenacker, comme à son habitude, n'a pas hésité à faire des vannes et à taquiner certaines personnalités présentes. Problème : lors de la diffusion de l'émission qui a eu lieu ce 24 décembre à 13h40 sur la Une, la Belge a remarqué que deux de ses blagues avaient été coupées au montage par la RTBF. Selon elle, "parce qu'elles étrillent gentiment le ministre-président Rudy Demotte face à moi".

Sur Facebook, elle publie les blagues que les téléspectateurs n'ont donc pas pu entendre :

"- Charline, c'est votre business de faire rire ?"

" - Business ? Oui, je gagne du blé pour dire un paquet de conneries, et dans ce sens avec monsieur Demotte, on fait un peu le même métier"... Et "Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un politique qui reste assis"

"La prochaine fois, prenez un ficus, il y en a plein au Botanique", conseille la Louviéroise qui précise toutefois que c'est "sans rancune".

"On était un peu trop long"

Adrien Joveneau n'a pas tardé à répondre à la principale intéressée sous son post Facebook.

"Nous aussi on t'aime Charline! Merci d'avoir participé à l'enregistrement de cette émission et sorry pour les coupes maladroites. On était un peu trop long, mais on aurait beaucoup mieux fait de zapper mes salamalecs beaucoup moins drôles que tes vannes bien senties et qui me font hurler de rire! L'erreur est humaine et je porte le chapeau! Et je me rattrape en te promettant que dans la version qui sera prochainement diffusée sur TV5, tes vannes réapparaîtront miraculeusement (ah c'est joli Noël!). Avec toute mon équipe, je m'y engage… Bonnes fêtes championne de notre humour, tu mérites un trophée, allez chiche pour l'an prochain dans l'émission ? Bises à bientôt pour de nouvelles."