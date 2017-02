Dès son arrivée, Charline Vanhoenacker imprime le ton en offrant à Marine Le Pen un plan de Bruxelles, où le Parlement européen est marqué par un cercle rouge "parce que des gens ne retrouvent jamais le chemin du Parlement". Une référence au taux d'absentéisme très élevé de la députée européenne frontiste lors des séances.



Si on a connu la chroniqueuse plus incisive dans ses remarques, elle aura été plus sage hier soir, sans toutefois épargner totalement la présidente du Front National. Tout d'abord en qualifiant le FN de "parti comme les autres" suite aux soucis judiciaires de sa femme forte puis en rappelant l' "authentique népotisme" du parti d'extrême droite, où agit notamment la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal-Le Pen.

Une séquence à découvrir en intégralité ci-dessous :