Il était le maître incontesté de l'émission Les Douze coups de midi, diffusée sur TF1 et présentée par Jean-Luc Reichmann, depuis le 4 juillet 2016. Après 193 participations et près de 5.000 bonnes réponses données, Christian Quesada est tombé. Lui qui était au chômage, et à qui il ne restait plus que 60 euros sur son compte bancaire lorsqu'il a décidé de participer à l'émission, aura réussi à obtenir 809.392 euros. "Cela correspond à 600.000 euros de cash et à 209.392 euros de cadeaux remportés", a expliqué le brillant candidat.

Un montant exceptionnel que Christian ne touchera néanmoins pas immédiatement, ni en une seule fois. "On ne reçoit pas tout le cash et tous les cadeaux d’un coup ! On reçoit des chèques 90 jours après les prestations. Je dois encore recevoir octobre, novembre, décembre et janvier. Les voitures arriveront pendant l’année."