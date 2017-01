Dans la foulée de l'émission, l'humoriste s'était rendu compte de sa maladresse et s'était directement excusé publiquement via un tweet. Ce lundi, BFMTV interrogeait Christian Quesada et l'invitait à réagir sur ce début de polémique.Le champion qui a remporté un peu plus de 800.000€ a tout de même reconnu avoir été déçu en apprenant ces propos.