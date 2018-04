C'est à nos confrères de L'Equipe que Christian Jeanpierre a dévoilé ses projets pour l'avenir. " Je quitte 'Téléfoot'" annonce-t-il d'emblée, en précisant qu'il irait au terme de la présente saison de l'émission. "L'idée me trottait dans la tête depuis quelque temps. Il faut savoir passer le relais et ce moment est venu" poursuit celui qui est dans le rendez-vous foot dominical de la chaîne privée depuis trente ans, dont dix ans à la présentation après le décès de Thierry Gilardi.





" J'ai tout donné. Quand on se bat toute l'année sans avoir une image de notre Championnat, qu'on rassemble plus d'un million de spectateurs, il faut tout donner. Ce n'est pas un métier, c'est une passion. Mais il faut aussi savoir se dire : il faut du sang neuf, un nouveau regard..." explique celui qui a perdu voici plus de deux ans le commentaire des matches de l'Equipe de France.





Et de balayer d'un revers de la main la volonté des patrons. " C'est ma décision. Totalement." D'ailleurs, le journaliste âgé de 53 ans reste sur l'antenne de TF1 . " Je serai en Russie [NdlR. pour commenter quelques matches du Mondial], puis aux commentaires de la Coupe du monde féminine de foot en 2019, de la Coupe du monde de rugby et de l'équipe de France au Japon."