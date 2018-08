Après dix ans d’absence, l’Europa League reprend ses quartiers à la RTBF. Pour ce retour, le service public met les petits plats dans les grands en offrant à la compétition de football un nouveau studio virtuel, basé à Dreamwall (Charleroi), et un nouveau visage, féminin qui plus est… Une première dans l’univers footballistique du service public.

Depuis des mois, Michel Lecomte, directeur des sports de la RTBF, ne cachait pas son envie de confier les commandes d’un rendez-vous sportif à une femme. C’est désormais chose faite. Non avec Ophélie Fontana, qui continuera à présenter Le 13 heures de La Une, mais bien avec Christine Schréder, chef d’édition Sport chez Voo (chaîne qui détient également des droits annexes de l’Europa League) qui vient régulièrement, et depuis plusieurs années, parler foot sur la RTBF, que ce soit à La Tribune, au Week-end sportif ou, plus récemment, lors de la Coupe du Monde. "Je ne l’ai jamais caché, nous faisons confiance à une valeur sûre en affirmant un souhait qu’a l’entreprise : la diversité, et je suis sensible à la volonté de féminiser notre antenne depuis longtemps. Christine, j’en suis certain, sera la femme de la situation", explique Michel Lecomte au sujet de celle à qui il avait servi de maître de stage il y a des années…

Christine, présenter l’Europa League est une première pour vous. Une envie que vous aviez depuis longtemps ?

