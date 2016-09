Claire Chazal présente… la météo !

Télévision

Il y a presque un an, Claire Chazal, celle que l’on surnommait - et à juste titre - la reine de l’info sur TF1, faisait ses adieux aux téléspectateurs du JT du week-end après 24 ans d’antenne. La fin d’une ère, diraient certains…

Après avoir rebondi sur France 5, où elle présente l’émission culturelle Entrée libre, la célèbre journaliste française se lance un nouveau défi : présenter la météo… enfin, le temps de faire un petit coup de pub à Franceinfo, nouvelle chaîne de France Télévisions - qui a démarré ce jeudi soir à 20 heures - sur laquelle Claire Chazal prendra les commandes, tous les week-ends, d’une émission sur la philosophie.

D’autres figures emblématiques du petit écran ont, elles aussi, été invitées à jouer le jeu du bulletin météo d’un jour. Parmi elles, on retrouve Stéphane Bern - qui ne présentera pas, on espère, la météo dans le même état que dans Les recettes pompettes -, Nagui, Laurent Romejko, Marie Drucker ou encore Michel Drucker.

Autant dire que la chaîne sait comment faire son entrée. Reste plus qu’à demander à Patrick Sébastien d’animer une téléréalité et le tour sera joué. En attendant, on se demande bien comment ces géants de la télé vont parler de la pluie et du beau temps...