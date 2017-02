Après des mois de combat pour faire remonter ses audiences, Le Grand Journal rend les armes. Sa dernière émission sera probablement diffusée le 3 mars prochain, expliquent nos confrères du magazine Voici. Une triste fin pour l’émission culte de Canal + qui allait fêter ses 13 ans d’antenne et qui a réussi à tenir la tête hors de l’eau tant bien que mal jusqu’ici.

Il faut dire que les deux dernières années n’ont pas été très glorieuses pour Le Grand Journal qui a perdu des téléspectateurs à la pelle, surtout lorsque les commandes de l’émission ont été confiées en 2015 à la journaliste Maïtena Biraben, successeur d’Antoine de Caunes. Celle-ci sera finalement remerciée après un an par Vincent Bolloré, patron de Canal +, et remplacée par Victor Robert. Un changement opéré dans l’espoir de rebooster le Grand Journal et de lui redonner les traits de l’émission à succès de l’ère Michel Denisot, celle de Nulle part ailleurs (avec José Garcia et Antoine de Caunes) ou encore des beaux jours des Guignols de l’info (qui ont sombré lors du licenciement de ses quatre auteurs phares) . Cette époque où Le Grand Journal rassemblait quand même plus de 2 millions de téléspectateurs semble cependant bien lointaine quand on voit la dernière audience de l’émission, soit 73.000 téléspectateurs… Selon Médiamétrie, au mois de janvier dernier, l’émission n’aurait rassemblé que 124.000 téléspectateurs en moyenne. Des chiffres comparables à ceux d’iTélé, chaîne "en pleine crise", souligne Le Figaro. C’est la dégringolade.

"On fabrique l’émission du soir, mais on se sait pas si on sera encore là le mois prochain. Tout le monde essaie d’avoir des infos, mais on ne nous en donne pas vraiment. Le climat est très pesant", lâche un journaliste au Parisien. Le salaire des membres de l’équipe qui travaille sur l’émission serait toutefois assuré par Canal +.

Si à ce moment précis, le nom du programme remplaçant Le Grand Journal n’a pas encore été évoqué, Le Parisien avance que Canal + aurait déjà réfléchi à un plan B, celui de rallonger Le Gros Journal, présenté par Mouloud Achour, et Le Petit Journal, présenté par Cyril Eldin. Deux émissions dont les audiences font également grise mine. L’émission jadis culte devrait être définitivement fixée sur son sort ce lundi.