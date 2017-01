Invitée chez Thierry Ardisson, Clara Morgane n'a pas fait, contrairement à son habitude, dans la dentelle ! Interrogée au sujet d'Enora Malagré, la jolie Clara s'est lâchée, estimant qu '"Enora Malagré est un cas pour moi, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un changer autant d'attitude. (...) Elle est bipolaire, quoi, elle a vraiment beaucoup de problèmes. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment sûr de soi, qui est profondément jalouse de toutes les femmes."





En l'absence de la chroniqueuse de TPMP sur le plateau, c'est Gilles Verdez qui a joué le rôle de l'avocat de la défense, montant au créneau pour défendre sa comparse chez Hanouna: "Ohohohohoh, Enora est la quintessence de la féminité. Enora est magnifique, n'a à être jalouse de personne et elle ne l'est pas."





C'est pourtant bien Clara Morgane qui aura le dernier mot de cette joute verbale, lançant dans la bataille un "Toi, tu es fan de Nabilla, donc on a compris à peu près le niveau" du plus bel effet et laissant Verdez coi...