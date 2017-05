"Sans public, on n’est rien", disait Sharon Stone. Cette phrase vaut aussi bien pour le grand que pour le petit écran. Les émissions télé sont, en effet, toujours en demande de public pour remplir leur plateau. Vous rêvez d’assister à l’une de vos émissions télé préférées ? De voir vos animateurs favoris à quelques mètres de vous plutôt qu’à travers votre petit écran ? Aujourd’hui, il n’y a rien de plus facile. Pour la majorité des programmes, il suffit simplement de remplir un formulaire sur le site internet de la chaîne.

Si les chaînes belges n’ont pas vraiment de critères de sélection du public, les chaînes françaises, quant à elles, définissent précisément les "profils" qu’elles souhaitent rencontrer dans les différents publics.

Limite d’âge

"Les enregistrements sont souvent très longs. On conseille donc de ne pas assister aux émissions avec des enfants trop jeunes, qui ne pourraient pas rester en place", nous explique Emilie Sellem, directrice de l’agence La Nouvelle Image. Cela vaut pour les émissions tout public comme Vivement la télé et Vivement Dimanche prochain (France 2) ou encore The Wall (TF1).

D’autres émissions acceptent, quant à elles, un public d’un âge minimum. Touche pas à mon poste n’accepte, par exemple, dans son public que des personnes de 16 à 50 ans. Dans Vendredi, tout est permis avec Arthur, l’âge est même revu à la baisse avec un public allant de 16 à 35 ans. L’émission Stars sous hypnose, présentée également par Arthur, et Ninja Warrior, n’acceptent qu’un public majeur. À l’inverse, Le Plus Grand Cabaret du monde accueille un public âgé de minimum 10 ans. "Une fois sur place, les personnes plus jeunes et plus âgées sont mélangées pour une répartition plus hétérogène", nous explique Clara Coppola, directrice générale de Be Prod Voyages, agence belge réalisant des voyages en car pour assister aux émissions françaises.

Sur son 31

La tenue vestimentaire a toute son importance à l’écran. Il est d’ailleurs toujours obligatoire que les hommes se présentent en tenue de ville, de préférence avec une chemise et une veste. Les femmes, de leur côté, devront privilégier une tenue élégante, dite de soirée, pour des émissions comme Stars sous hypnose ou Le plus grand cabaret du monde. Pour Touche pas à mon poste, celles-ci sont "invitées à porter un haut sexy", pour C Canteloup, des "couleurs vives" suffisent.

Les plus beaux devant ?

Cela ne date pas d’aujourd’hui. Depuis des années, on a toujours l’impression que les premières places du public, celles juste derrière le présentateur, sont majoritairement occupées par des personnes qui "passent bien" à l’écran. "On met en avant les gens qui, dans un premier temps, en ont envie, qui vont jouer le jeu et qui sont réceptifs. On ne mettra pas des jeunes qui passent leur temps à bailler, par exemple", souligne Emilie Sellem qui ne nous parle pas d’autres critères.

Le cas The Voice

Grande différence entre The Voice Belgique et The Voice, la plus belle voix. Alors que le public peut assister gratuitement - et sur tirage au sort - au format français, celui-ci devra cependant payer une somme allant de 15 à 25 euros - prix étant moins élévé lors des répétitions - pour assister à la version belge. "C’est une émission qui prend les traits d’un concert. On vend donc les places de The Voice Belgique pour s’assurer que le public vienne", nous explique Olivier Auclair, responsable du pôle divertissement de la RTBF, qui ajoute que "l’argent rassemblé sert à la production de l’émission."

Toutes les places ne sont cependant pas en vente. "Sur les 524 places du Live, 230 sont vendues. Le reste est réservé aux personnes invitées par les coaches, les talents ou encore les artistes", continue Olivier Auclair qui tient à souligner que lors de la finale de The Voice Belgique, aucune place n’est vendue. "Le public n’est composé que de proches."

Si la taille n’a que peu d’importance dans la majorité des émissions, elle en a toutefois dans The Voice, la plus belle voix. Moins d’1 m 40 ? Vous ne serez pas accepté dans le public de l’émission dénicheuse de talents qui ne dispose que de places debout.

Pour s’inscrire