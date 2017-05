Ce mercredi soir, l'animatrice participe à Puis-je vous embrasser? sur RTL-TVI.

Après Sandrine Dans ou encore Amanda Lear, c'est au tour de Julie Taton se laisser séduire par trois prétendants (ici Kamini, Erico Salamone et Thomas de Bergeyck) dans "Puis-je vous embrasser?", émission de troisième partie de soirée présentée par Olivier Leborgne. "Au début, je n'étais pas très emballée à l'idée de participer à cette émission. J'appréhendais. Puis, j'en ai parlé à Maria del Rio et Sandrine Dans. Elles m'ont dit qu'elles avaient passé un moment génial. Que c'était une émission légère et drôle. Alors, j'ai accepté", nous confie Julie Taton qui aime qu'on lui "sorte le grand jeu" de temps en temps. "C'est quelque chose qui fait plaisir et qu'il faut surtout faire au début d'une relation pour épater la personne en face de nous."

Qu'est ce qui vous séduit chez une personne?

"Je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'extraordinaire à ce niveau-là. J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse rire, qui me protège; qui m'écoute et qui soit généreux. Niveau physique, je fais attention au regard et à l'attitude."

Vous souvenez-vous d'un moment où vous avez totalement été séduite?

"Lors de ma demande en mariage, sans hésiter! Je ne m'y attendais vraiment pas. J'étais partie faire de la moto de neige en Laponie avec mon fiancé et il s'est arrêté dans un endroit magique pour me faire sa demande. Moi qui fais attention aux moindres détails, j'ai trouvé ça parfait!" (sourire)

Vous avez sûrement dû aussi distribuer des râteaux...

"Oui mais j'essaye de faire passer le message avec gentillesse. Le râteau le plus méchant? Quand je ne rappelle pas! (rires) Je me dis que la personne va comprendre."

Quel genre de séductrice êtes-vous?

"J'aime être là où on ne m'attend pas. J'aime créer le suspense. J'essaye d'être drôle, d'avoir un côté décalé."