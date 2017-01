Pendant de longues années, les dimanches midis devant les rendez-vous politiques de la RTBF et de RTL avaient un goût répétitif : mêmes sujets abordés, mêmes invités jonglant d’un plateau à l’autre. Depuis plusieurs mois, Sacha Daout (À votre avis) et Christophe Deborsu (C’est pas tous les jours dimanche) ont décidé de mettre un terme à cette tradition éculée et boudée par le téléspectateur. Pour redorer les audiences, aussi bien sur La Une que sur RTL, rien de tel que de faire la différence, chacun à sa manière. "Il y a une condition claire chez nous dans C’est pas tous les jours dimanche : on ne demande jamais d’avoir un invité en exclusivité".

Au contraire de Sacha Daout, sur la RTBF, qui assume pleinement demander à un homme politique de réserver ses déclarations télévisées pour son antenne : "Oui, on demande désormais à nos invités qu’ils viennent chez nous le dimanche, et pas en face. On s’est aperçu qu’il y avait un ras-le-bol des téléspectateurs de voir les mêmes têtes sur les deux chaînes."

En faisant le choix d’À votre avis, l’invité politique s’assure d’"un temps de parole plus long pour développer ses idées , explique Sacha . Je pars du principe qu’on ne peut pas se faire une idée de ce qu’un homme politique a à dire en 20 secondes. Il faut aller au fond des choses. Et je demande à mes deux journalistes, présents en plateau pour le confronter, de ne pas sauter au cou de l’invité toutes les minutes."

La politique de Christophe Deborsu, en face, est tout à fait différente : "Nous estimons que ce serait injuste pour les téléspectateurs d’empêcher une personnalité de venir s’exprimer chez nous et dans une autre émission."

Tout se mettrait donc naturellement en place entre les deux émissions dominicales de débat, programmées face à face. D’ailleurs, "si on sait que Christophe Deborsu a l’un ou l’autre intervenant sur son plateau, on ne l’invitera pas" , ajoute Sacha Daout.

"On est une émission politique, eux un talk-show de société"

Pour les chefs d’orchestre des deux émissions, il n’y aurait presque aucune concurrence, tant C’est pas tous les jours dimanche et À votre avis se différencient l’une de l’autre. "Nous avons une dynamique, un caractère grâce à nos quatre chroniqueurs. On fait une émission de deux heures, ce qui nous permet d’aborder plus de sujets. On fait en sorte qu’il se passe des choses. Quand on nous dit d’être plus longs dans nos interviews avec nos invités, on nous dit directement après que c’est trop long…"

Son de cloche tout à fait autre chez Sacha Daout sur la RTBF. "Nous sommes dans la lignée de Mise au point. On ne peut plus comparer notre émission, À votre avis, comme à l’époque, à l’émission de RTL. Nos concurrents aujourd’hui sont un talk-show de société (C’est pas tous les jours dimanche donc) et un jeu (Les douze coups de midi) sur TF1."

Pas sûr que Christophe Deborsu et Sacha Daout se soient mis d’accord sur la définition d’émission politique. Le journaliste de RTL qualifie, pour sa part, son programme d’émission politique et certainement pas de "talk de société". Au public de juger…