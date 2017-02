Il a un nom de famille à consonance belge et, du coup, nous glisse en souriant : "Je dois sûrement avoir de la famille chez vous, mais je n’ai jamais pris le temps de faire mon arbre généalogique". En matière familiale, pourtant, Pascal Soetens en connaît un rayon ! Depuis 10 ans, il passe d’un foyer à l’autre. D’abord Pascal le grand frère, aujourd’hui Pascal tout court, mais toujours sauveur - même s’il n’est pas psychologue de métier, précise-t-il - de familles en détresse (dans SOS Ma famille a besoin d’aide, diffusé sur AB3). "Ce qui est dingue, c’est qu’en 10 ans la problématique familiale s’est dégradée, la violence a augmenté. Aujourd’hui, les jeunes frappent les parents. Avant, ils les insultaient et, déjà, je trouvais que c’était trop ! Je suis scandalisé quand je vois un ado frapper sa mère ou son père ! Alors, en France, on adopte des lois anti-fessées, anti-frustration des enfants. Mais la frustration a aussi du sens. Quand on est frustré, on se dit qu’on va devoir travailler pour y arriver, comme à l’école pour avoir des bonnes notes. Je ne dis pas qu’il faut punir un enfant au quotidien mais, de temps en temps, c’est bien de le réprimander !"

Comment met-on en place une émission comme SOS Ma famille a besoin d’aide ? On imagine que vous recevez beaucoup de demandes…

"Oui. Sur chaque famille, il y a au préalable une enquête sociale, scolaire et policière qui est faite. C’est arrivé qu’on tombe sur des jeunes qui étaient préjudiciables, dans des affaires de drogue, de violence. Et nous, on ne peut pas se substituer à la justice. Dans ces cas-là, ça met un frein à l’entraide. Ensuite, l’enquête sociale et de voisinage est utile car on a besoin de savoir si les parents nous racontent de vraies choses. Ils peuvent vouloir nous raconter des bêtises, pour passer à la télé. On est vigilant et on fait tous ces contrôles avant d’arriver sur un tournage."

Comment s’établit votre premier contact avec la famille ?

"Ce qui est fou, c’est qu’ils acceptent toujours ma venue, alors que je joue sur l’effet de surprise. Ils ne savent jamais à quel moment je vais débarquer. On tourne pendant 6 jours, contre 10 auparavant. Il y a plus d’action maintenant pendant la journée, et je préfère ça. Le jeune n’a alors pas le temps de savoir ce qui arrive. Dès que j’arrive, on est dans le vif du sujet, on a une problématique à résoudre."

Dans chaque épisode de SOS ma famille a besoin d’aide, il y a ce moment fort où enfants et parents se lancent des reproches au visage, en cassant des assiettes, en expulsant leur violence en fait…

"Il y a effectivement des choses très difficiles dites pendant les reproches. Ce que les gens ne savent pas, c’est que ça dure parfois des heures entières avant que l’un ou l’autre ne casse une brique. Les gens voient l’émission et pensent que ça y est : il a dit deux mots et cassé une brique. Et moi je suis un magicien. Mais non. Parfois, ça dure deux heures où je cherche la faille, je pose des questions, je renvoie la balle. Ce qu’on diffuse, c’est là où ça éclate."

Vous poussez à bout les jeunes que vous avez en face de vous. Avez-vous parfois peur que ça dérape, que ça devienne trop violent ?

"Ça c’est déjà produit avec un petit jeune sur la plage qui allait empoigner un marteau pour me frapper. Je l’ai senti et j’ai réagi car il y avait atteinte à ma vie. Je l’ai plaqué au sol, je n’avais pas le choix. Quand le jeune me dit je vais prendre le marteau je vais te tuer ! , je suis persuadé qu’il va le faire ! Et là je remercie les arts martiaux car j’ai eu le réflexe de bondir très vite. Si je ne faisais rien, il me plantait le marteau dans le crâne ! Il me l’a dit. Mais je suis en pleine conscience dans ces moments-là. Comme avec la petite qui voulait me planter un couteau. Et là, j’ai eu un autre réflexe des arts martiaux pour me protéger et la désarmer."

Vos techniques ont été critiquées, par des psychologues notamment…

"J’espère qu’ils comprennent aujourd’hui. Qu’ils ont appris ce qui se passe sur le terrain. Se retrouver dans un cabinet de psychologue qui est souvent un lieu serein, apaisant, c’est une chose, mais après, le jeune il se retrouve peut-être dans un endroit insalubre, où pleuvent les coups, les insultes...C’est beau de discuter, mais qu’est-ce qu’on propose après ? Rien. Je ne mets en aucun cas en doute le travail des psychologues, mais il faudrait peut-être trouver une autre façon de le faire. Ma méthode a été critiquée, c’est une méthode à l’ancienne. Quand la méthode douce ne fonctionne pas, il faut adopter la manière forte ! Et à la fin, j’y vais en douceur. Car je suis quelqu’un d’apaisé et d’apaisant. On a aussi critiqué le fait que les cameramen étaient soi-disant là pour filmer la violence entre enfants et parents, sans intervenir. Mais ils sont toujours intervenus, sauf qu’on n’avait jamais voulu le montrer ! Désormais, on les voit intervenir à l’image."

Il veut ouvrir une salle de sport en Belgique !

Pascal est aussi un papa fier de ses deux grands garçons. Et un passionné de sport qui vient de réaliser son rêve de gosse…

"J’ai été réprimandé plus jeune et tant mieux, sinon je ne serais pas là ! Il faut des règles dans une société, sinon c’est l’anarchie !", nous lance Pascal Soetens. Le cordonnier n’est en effet pas toujours le moins bien chaussé. L’éducateur-animateur le constate tous les jours, quand il rentre dans son foyer retrouver ses deux grands garçons, Loucas et Enzo. "Ça fait du bien quand je rentre. Je suis fier de mes enfants, pour ce qu’ils adoptent comme comportement, ce qu’ils font dans leurs études, dans le sport. Ce sont les valeurs qu’on leur a inculquées avec leur maman. On n’a pour l’instant rien loupé. Donc tout va bien !" Ah, le sport. D’aussi longtemps qu’il s’en souvienne, Pascal Soetens a baigné dedans. "Je voulais aider les autres à travers le sport. Je voulais être prof de sport. Et là voilà, j’ai ouvert ma salle de sport !", dit-il aujourd’hui fièrement.

"Ce QG Training (dans sa région de l’Oise, en France), c’est mon rêve de gamin. C’est une salle de 300 mètres carrés de surface, dédiée au cross training. Et j’y suis tous les jours. J’y donne cours quand je ne suis pas en tournage ! Les gens peuvent venir me voir à la salle, mais uniquement pour l’entraînement hein ! (rire)"

Pascal ne compte d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin : "Ce qu’on souhaite avec mon associé c’est ouvrir une salle aussi en Belgique ! C’est prévu. On fait fonctionner la nôtre déjà. On veut développer et franchiser notre marque, avec d’abord deux autres salles ailleurs. Et créer plein de choses dans le concept." Mais hors de question d’abandonner la télé pour autant. "Elle a une place prépondérante dans ma vie aujourd’hui. J’espère que ça pourra encore durer 10 ans. Mais vous savez, un jour ça va à la télé, un autre ça va moins bien. Mais moi je n’ai pas envie d’arrêter, ça ne dépend pas de moi…"