" The Voice, c’est vraiment une colonie de vacances, on se connaît tous", glisse notre douce compatriote et invitée du soir Alice on the roof (qui avait marqué la saison 3 du télécrochet belge). "Cela n’a pas changé, on se sent chez soi. Mais autant je me sens prête à faire un live à Forest National (elle y jouera le 6 décembre prochain, NdlR ), autant je ne le suis pas pour devenir coach. Je n’ai pas la légitimité d’enseigner à quelqu’un alors que j’apprends encore."

(...)