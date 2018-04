Cette saison de The Voice restera malheureusement entachée par l'énorme polémique Mennel, dont les tweets au lendemain des attentats de Nice avaient été dévoilés et avaient créé une onde de choc dans la société française. Après avoir abandonné le concours, la jeune chanteuse se retrouvait coupée au montage. Ce samedi, la jeune femme a dévoilé, sur Youtube, la chanson qu'elle avait interprété lors de l'audition finale qui l'opposait à Djeneva et Tiphaine SG. Il s'agissait de "J'envoie valser" de Zazie.

M. Br.

Suite à la diffusion du dernier épisode de "The Voice", où elle a été coupée au montage, la candidate Mennel a décidé de réagir en publiant un court message sur Twitter. Non Stop People vous en dit plus.

Samedi 31 mars, dans le dernier épisode des auditions finales de The Voice sur TF1, les téléspectateurs ont pu constater que Mennel, la candidate qui avait fait polémique, a été coupée au montage. Un choix expliqué sobrement par la production dans l’épisode. Explications et séquence à retrouver sur Non Stop Zapping.