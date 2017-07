Télévision Dans une longue interview accordée au journal, Cyril Hanouna a annoncé que le journaliste sportif Pierre Ménès ainsi que l'ex-humoriste des Nuls, Dominique Farrugia, allaient venir garnir les rangs des chroniqueurs du talk-show diffusé sur C8.

Le très décrié présentateur de Touche pas à mon poste ! a également tenu à assurer que certaines choses étaient sur le point de changer dans l'émission. "Je suis fier de 90 % de l’émission, mais je veux gommer 10 % des trucs qui mettent mal à l’aise. On va mettre plus de garde-fous, monter en gamme." A quoi les fidèles de TPMP doivent-ils s'attendre ? Cyril Hanouna répond sans détour: "A un ton plus Grand Journal, des fenêtres politiques, des caméras cachées, et le renfort de l’humoriste Tom Villa." Reste à savoir si ce changement de ton plaira aux téléspectateurs.

"Arthur c'est tout ce que je n'aime pas !"

En guerre ouverte avec l'animateur Arthur, Cyril Hanouna n'a pas hésité à rejeter un peu d'huile sur le feu. "Il y a des mecs que je ne peux pas blai­rer. Arthur, c'est tout ce que je n'aime pas. Du vent. Il t'appelle toujours parce qu'il veut un truc."

"Baba" n'a pas beaucoup plus de considération pour ses homologues Nagui et Dechavanne: "On ne vieillit pas bien en télé. Nagui, 55 ans, Decha­vanne, 59 ans, qui en sont à animer des jeux… Je ne suppor­te­rais pas."