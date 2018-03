Ce jeudi soir sur C8, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs se livraient au jeu de la vérité, dans un prime qui portait le même nom. Interrogé par Mathieu Delormeau, l'animateur a confessé execrér Yann Barthès: "Il a tout ce que je n'aime pas. Il est pas courageux. Il balance à l'antenne et, quand tu es devant lui, il se retourne et dit 'Je vais aller au commissariat' . Bref, il est tout ce que je n'aime pas. Moi, j'aime les mecs qui ont des couilles. Malheureusement, il n'en a pas."





Attaqué frontalement, l'animateur de Quotidien a répondu à son rival sur les réseaux sociaux, affirmant avoir honte d'avoir travaillé pour Canal +.