L'animateur n'a pas pesé ses mots. "Je le dis aux patrons de TF1, vous êtes des abrutis. Arrêtez de faire les connards car vous avez été mis dehors de C8", s'est indigné Cyril Hanouna en direct. Baba n'a en effet pas apprécié la récente sortie de son ancien chroniqueur qui expliquait ne pas pouvoir revenir sur C8 sur ordre de sa nouvelle direction. "C'est Camille qui se retrouve dans la merde car il est tiraillé entre ses potes et nous", a ajouté l'animateur de C8.

Ce n'est pas la première fois que Cyril Hanouna s'en prend à ses concurrents. En début de semaine, il avait notamment attaqué Alain Chabat en direct dans son émission.

En cause? Le refus catégorique du présentateur du Burger Quizz d'accueillir Baba sur son plateau. "Je le dis sans violence et sans haine, mais Cyril Hanouna, c'est non", avait rétorqué le comédien de 59 ans au cours d'une interview pour le Journal du Dimanche. Ce qui n'avait pas plu (loin de là) au présentateur de TPMP.