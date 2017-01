Après l'incident ayant opposé l'animateur du Petit Journal à une reportrice de Quotidien au QG de Benoit Hamon et l'intervention de Yann Barthès, Cyrille Eldin avait promis de réagir et l'a fait, même s'il a pris un peu de temps pour livrer sa version des faits.

S'adressant, par caméras interposées, à Yann Barthès lors du Petit Journal, l'animateur a insisté sur plusieurs points qui semblaient lui tenir à coeur: "Je t'admire de faire si bien les choses, Yann, sans jamais me nommer, l'air de rien, sans doute parce que tu connais les lois sur la diffamation. Mais la séquence lapidaire dans ton émission lundi soir n'a échappé à personne. Ni aux médias, ni aux réseaux sociaux, ni aux amis de mes enfants dans la cour d'école. (...) Après tout, si tu connaissais la tension des soirées électorales sur le terrain, tu me jugerais peut-être un peu moins sévèrement. Mais je ne crois pas t'y avoir croisé en huit ans. Ne pense pas non plus que je cherche à buzzer. (...)"

Ajoutant une touche d'humour dans son intervention, Eldin n'hésite pas à se comparer à... Donald Trump ! "Relou, malpoli, misogyne et un peu violent ? J'ai donc toutes les qualités pour être président des Etats-Unis. Mais reconnais quand même que mes implants sont plus réussis que les siens, non ?"

"Querelle d'animateurs" ? Course à l'audience ? Vraies conséquences de l'altercation entre Cyrille Eldin et une journaliste de Quotidien ? Tentative de diminuer les conséquences de la scène incriminée ? Sans aucun doute un peu de tout cela.