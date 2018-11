Nikos Aliagas et NRJ Music Awards obligent, le prime de Danse avec les stars était avancé à ce jeudi. Michaël Jackson fut le fil rouge d'une soirée qui a dû raviver de nombreux souvenirs aux amoureux du roi de la pop. Au cours de la première danse, avec une figure imposée, c'est Terence Tell qui a pris les commandes de la compétition, alors que Pamela Anderson fermait la marche. Pour améliorer leur note, les stars avaient une deuxième danse au programme de leur soirée. Une prestation qu'elle devait réaliser avec l'aide d'un partenaire supplémentaire. Malgré une nouvelle blessure survenue durant le prime, celle qui interprétait C.J. Parker dans Alerte à Malibu a vendu chèrement sa peau. Ce qui lui a permis de revenir au niveau d'Iris Mittenaere. Clément Rémiens profitait d'une superbe chorégraphie de Denitsa Ikonomova pour prendre la tête du concours. Mais Terence Tell ne lâchait pas son leadership. Malgré tout, ce dernier était obligé de défendre sa place lors du cruel face à face contre Pamela Anderson. Le vote public allait être à nouveau déterminant. Ce prime a sonné le glas du rêve français de la belle Américaine.