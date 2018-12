Dix semaines d’efforts, de sueur, de répétitions, de découragements parfois et, au final, il n’en reste qu’un. En l’occurrence, le jeune Clément Rémiens, heureux et un peu abasourdi par sa victoire dans la neuvième saison de Danse avec les stars . " C’est dingue, c’est incroyable. Je suis ravi. C’était une aventure spectaculaire, humaine ", a lancé le comédien de Demain nous appartient tout juste après son sacre. Et sa partenaire, Denitsa Ikonomova, qui remporte un quatrième trophée, de souligner : " Je n’ai jamais vu un bosseur comme toi, tu le mérites. "

Face au duo victorieux, il en est un autre qui a tout donné : celui composé d’Iris Mittenaere, ex-Miss France et Miss Univers, enfant chérie de TF1 (elle co-présente Ninja Warrior), et d’Anthony Colette. Mais, dans cette finale, c’est au public que revient le dernier mot et il est sans appel : avec 60 % des voix contre 40, les téléspectateurs ont clairement fait leur choix.

Ce qui a fait la différence ? Les prestations, toutes impeccables, de Clément et Denitsa. Le couple a dansé un contemporain sur "Basique", un Charleston sur "Hit the Road Jack" et un contemporain sur "In My Blood". Shy’m, Patrick Dupond, Chris Marques et Jean-Marc Généreux, les quatre jurés de cette 9e édition, en sont restés sans voix (et pour faire taire Jean-Marc Généreux, il faut se lever tôt).

Si Clément et Iris étaient, forcément, adversaires sur le parquet, samedi soir, les deux danseurs n’ont cessé de le répéter tout au long de cette dernière semaine : il n’y avait pas de compétition entre eux.

La preuve avec cette valse qu’ils ont interprétée en duo, sur "Les Corons", dans le seul but d’impressionner leurs moitiés, Denitsa et Anthony.

Ponctué de surprises, ce dernier prime a vu la visite de Patrick Bruel, un petit tour sur la piste de Shy’m et la venue d’Augustin Galiana, vainqueur l’an dernier, qui a remis le trophée à Clément Remiens.