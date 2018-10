C’est officiel: Pamela Anderson continue l’aventure Danse avec les stars ! De retour après une blessure au mollet, l’actrice d’Alerte à Malibu a tout donné lors des répétions afin d’être prête pour le prime de ce samedi.Déguisée en Morticia Adams pour une soirée spéciale Halloween, la chérie d’Adil Rami a bluffé le jury de l’émission avec un tango argentin digne des plus grands. On vient de voir sûrement le plus beau tango argentin de Danse avec les stars, lance Chris Marques. Ce n’est pas facile. (...)Techniquement c’est à couper le souffle. »« Impérial », « difficile de faire mieux », les compliments et les bonnes notes défilent pour Pamela Anderson et Maxime Dereymez.Au terme de ce prime, Basile Boli est contraint de faire ses valises. L’ancienne star de l’Olympic de Marseille et sa partenaire, Katrina Patchett, ont été éliminés après avoir foulé le parquet face à Terrence Tell et Fauve Hautot. Le couple éliminé a rassemblé 21 % des votes contre 79 % pour leurs adversaires.