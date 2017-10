Ce samedi, la huitième saison de Danse avec les stars a démarré sur TF1.

Une première très attendue où les Belges allaient enfin découvrir les talents de danseuse de leur compatriote, Tatiana Silva, nouvelle présentatrice de la météo de la chaîne française. Ils n’ont d’ailleurs pas été déçus. Le déhanchement de l’ex-Miss Belgique sur un titre de Beyoncé a mis le feu sur le plateau.

À tel point que les membres du jury se sont tous levés de leur fauteuil. Si elle doit encore "dévoiler l’animal qui est en elle", la belle brune, qui a obtenu 27 points sur 40 pour sa premiere chorégraphie, est bien partie pour nous épater cette saison. Les éléments qui nous font croire qu’elle ira loin dans l’aventure ? Son partenaire, Christophe Licata, qui fait régulièrement partie des finalistes de l’émission, sa détermination, sa silhouette de rêve mais également l’aisance avec laquelle cette dernière foule le parquet. Les autres couples de danse à tenir à l’œil cette saison ? Agustin Galiana et Candice Pascal, Vincent Cerutti et Katrina Patchett ainsi que Lenni-Kim et Marie Denigot.

Quel sera le premier duo à quitter l’aventure ? Réponse samedi prochain sur TF1.