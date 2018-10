Quand la production de Danse avec les stars l’a appelée pour participer à cette neuvième saison, Héloïse Martin croyait à une blague de… Rayane Bensetti ! " Il y a un an, j’ai fait une caméra cachée à Rayane Bensetti. Il m’a juré qu’il se vengerait. Alors, quand j’ai reçu l’appel de la production de DALS, je me suis dit que c’était sa vengeance (rires) !, raconte l’actrice qui a partagé l’affiche de Tamara avec Rayane Bensetti. Au début, je n’ai donc pas pris ça au sérieux. J’ai ensuite téléphoné à Rayane pour lui demander des explications et il m’a dit que ce n’était pas lui ! Alors, j’ai rappelé la responsable du casting pour m’excuser et dire que j’étais partante. "

