À 35 ans, le Blanmontois Damien a déjà participé 26 fois aux Douze coups de midi sur TF1. L’ancien maître de midi reviendra exceptionnellement ce jeudi sur le plateau du jeu télévisé de Jean-Luc Reichmann lors la semaine spéciale Combat des maîtres pour un affrontement au sommet avec plusieurs autres maîtres de midi (la finale aura lieu ce samedi). "Ça m’a fait plaisir de revoir mes anciens camarades et de rencontrer d’autres maîtres de midi comme Christian Quesada, par exemple. Certains sont vraiment impressionnants. On essaye de se mesurer à eux mais c’est difficile vu leur niveau", nous explique Damien, actuel directeur d’une banque belge, qui avait déjà participé à Septante et un sur RTL-TVI.

Comment vous êtes-vous préparé au Combat des maîtres ?

"Me préparer, c’est beaucoup dire. Étant ancien professeur d’histoire, j’ai déjà un bagage dans ce domaine-là. Puis, j’ai l’habitude d’éplucher l’actualité et je me documente beaucoup. On va dire que mes anciennes participations à l’émission m’ont permis de connaître les pièges à éviter."

Comment pouvez-vous définir l’ambiance sur le plateau des Douze coups de midi ?

"Très bonne. En fait, on a un peu l’impression d’être dans une colonie de vacances. On s’entend tous bien. On fait même la fête après chaque enregistrement et Jean-Luc Reichmann est de la partie. Il vient nous rejoindre en tenue décontractée pour parler de tout et de rien. La dernière fois, la petite fête a même duré jusque deux heures du matin !"

Est-ce que Jean-Luc Reichmann se montre accessible avec les candidats ?

"Oui, vraiment. Jean-Luc Reichmann est vraiment identique à celui que l’on voit à travers l’écran de télévision. Un exemple : je lui ai offert une boîte de chocolats belges. Dans les jours qui ont suivi, il m’a envoyé un SMS avec la photo de la boîte vide en me disant ‘merci’ !" (rires)

Qu’est-ce qui vous attire dans Les Douze coups de midi ?

"Je trouve que c’est une émission agréable qui met de bonne humeur sur le temps de midi. Elle est accessible à tous, tout le monde peut y jouer. Aussi, elle ne laisse pas de place à la moquerie."

Qu’avez-vous fait avec la somme empochée lors de vos participations au jeu ?

"Au total, j’ai gagné 111.000 euros mais, il faut savoir que la moitié de la somme est offerte en cadeaux. Grâce à l’argent que j’ai reçu, j’ai pu faire des travaux dans ma maison pour accueillir mon deuxième petit garçon et j’ai également pu offrir la balançoire que j’avais promise à mes enfants."