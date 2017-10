En août dernier, Daniela Prepeliuc faisait ses adieux aux téléspectateurs de RTL-TVI, chaîne sur laquelle elle a fait la pluie et le beau temps pendant huit ans. La jolie brune s’envole vers de nouvelles aventures sur BFMTV, chaîne française d’info en continu où elle travaillait depuis un an. Elle y occupe désormais le poste de titulaire de la météo, place occupée auparavant par Fanny Agostini, nouvelle présentatrice de Thalassa. "Après trois ans de météo à Paris, d’abord sur ITV et ensuite sur TV5 Monde, j’étais très heureuse que BFMTV pense à moi pour ce poste. C’était visiblement clair que le poste était fait pour moi puisqu’ils n’ont même pas fait passer de casting. J’y ai réfléchi mais il est clair que la réponse était déjà positive dans ma tête", nous explique Daniela Prepeliuc alors qu’elle nous ouvre les portes de son nouveau lieu de travail permanent où elle assure les bulletins météo toutes les demi-heures.

(...)