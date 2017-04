Dans les coulisses de Pairi Daiza: "Le training des phoques est médical" (VIDEO)

"Allez viens Jess, viens Mika !", appelle Aline sur la nouvelle plage aménagée spécialement pour les phoques cette année dans le parc animalier (et à suivre dans l’émission Expédition Pairi Daiza sur RTL-TVI). C’est bien les garçons."

De nature peureuse, le phoque est un animal difficile à apprivoiser. "Dès que l’on fait un geste inattendu, il s’en va. Même pour un oiseau qui passe et qu’il n’avait pas vu ou avec le train du parc. Tout doit se faire en douceur, on ne peut pas arriver du jour au lendemain avec des gens sur la passerelle. Tout doit se faire de manière progressive."

Pourquoi les avoir déplacés de l’aquarium à cette plage ?

"On les a déplacés le jeudi avant l’ouverture du parc, car cela fait partie du training. On les a habitués depuis 4 mois à entrer dans une caisse pour que tout se déroule sans stress. L’animal savait très bien qu’il allait rentrer dans la caisse et qu’on allait fermer la porte. Ça évite plein de manipulations hasardeuses et de stress pour l’animal car pas besoin de le pousser ou de le bloquer et qu’il le prenne négativement envers lui."

En quoi consiste ce training justement ?

"Il est principalement médical. On fera toujours en sorte d’habituer les animaux à être manipulés si jamais un vétérinaire doit venir. Cela paraît simple mais, déjà, pour approcher un animal et pouvoir le manipuler sur tout son corps, c’est quelque chose qui n’est pas naturel. On travaille à ça tous les jours, avec l’ouverture de la bouche pour voir si les dents vont bien. On a aussi des femelles qui sont gestantes donc on essaye de les manipuler pour faire éventuellement quelques échographies. On sait faire des injections et plein de choses. Tout ça se fait naturellement pour l’animal donc tout ça va le stimuler. C’est un vrai travail. Le but est que, quand le vétérinaire vient pour les soigner, il n’y a pas besoin d’anesthésier. Tout se fait sans stress."

Y a-t-il un danger quelconque avec les phoques ?

"Cela reste des animaux sauvages, il faut faire attention. On ne peut pas faire n’importe quoi, il y a quand même des précautions à prendre. Mais, jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’accident, on fait tout pour les éviter !"

Avez-vous dû, justement, suivre une formation particulière pour exercer votre métier ?

"Je n’ai pas un parcours officiel. J’ai travaillé dans quelque chose de complètement différent avant et j’ai tout plaqué du jour au lendemain pour faire des stages et encore des stages et c’est comme ça que j’ai obtenu mon premier contrat."

Et à force, est-ce qu’on s’attache à ces animaux ?

"Complètement (sourires) ! Et je pense que c’est pareil pour tous les soigneurs, notre vie tourne autour des animaux. Surtout que ceux-ci, ce sont mes bébés, ce sont un peu mes phoques à moi. Il y a une vraie relation. Je les appelle d’ailleurs tous par un petit nom et j’aime bien me dire qu’ils me reconnaissent. Ça me fait plaisir de me le dire en tout cas (sourire)."

Bref, un métier de rêve mais quels sont les points négatifs ?

"Quand la passion est là, on oublie tous les côtés négatifs. Mais ça reste un métier, on travaille tous les jours, pas de vacances ni de jours fériés pour les animaux. Tous les jours, ils ont besoin de nous. C’est un point important à prendre en considération."