C’est une petite rue étroite, bordée de maisons de briques rouges, dans la petite ville de Tourcoing. N’étaient les camions de la régie et quelques panneaux interdisant le stationnement, on serait presque passés à côté de l’entrée des studios où se tourne pourtant l’une des séries les plus populaires du petit écran : Les petits meurtres d’Agatha Christie. Sur un mur, dans la cour, on peut lire Commissariat de Lille. En réalité, le bâtiment où l’on a rendez-vous, abritait autrefois l’ANPE. Depuis quatre ans, Laurent Chiomento, directeur de production d’Escazal Films (qui coproduit avec France 2 et Pictanovo) loue - à l’année - ces 2.500m² où ont été construits tous les décors récurrents de la série : bureau du commissaire Laurence, morgue, commissariat de police, chambre d’Avril, appartement de Laurence, locaux de La voix du Nord…

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.