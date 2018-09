Télévision Vous voyez la tour TF1, celle qui surplombe les bâtiments du quai du point du jour? Eh bien, c'est l'antre de cette dernière que s'est déroulé, ce mardi soir, la conférence Danse avec les stars qui, prévue vers 18 heures, ne commencera réellement qu'à... 20 heures!

Photocall oblige, les stars et jurés de cette neuvième saison posent sous l'objectif des photographes à l'entrée du bâtiment. Attention de bien veiller à utiliser un flash spécial pour la star de la saison, Pamela Anderson. "Here, Pamela!", lance les photographes à la star américaine pour capter son regard.

Au sous-sol, sept tables rondes nous attendent pour la conférence. "On teste la méthode anglo-saxonne. Les personnalités de cette année vont se déplacer en binôme de table en table", nous explique un membre de TF1. Après une courte introduction de Camille Combal, nouveau présentateur qui est, selon Pamela Anderson, "aussi stressé qu'elle" en vue de cette nouvelle saison.

Lio, le mille-feuille

Les interviews démarrent. Le modèle de nos voisins fonctionne. Jean-Marc Généreux et Lio rejoignent notre table. "J'ai une relation de petite fille avec la danse. J'ai accepté de participer à DALS parce que ça bouge, et j'aime ça!", lance la chanteuse portugaise, touchante, qui, bien qu'à l'aise dans ses 56 ans, craint que son corps ne tienne pas la route. "Je suis terrorisée. J'ai peur que tout lâche!" Il faut dire que Lio n'a pas eu le partenaire le plus mou du genou lors du casting.

(...)