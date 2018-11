Les candidats ont été départagés sur des morceaux de Michel Sardou.





Après neuf semaines de compétition, l’affiche de la finale de Danse avec les stars a enfin été révélée. Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova ont été les premiers à se qualifier pour l’ultime étape du concours. Iris Mittenaere et son partenaire, Anthony Colette, sont quant à eux passés par l’étape éliminatoire du face à face qui les opposait à Terrence Telle et Fauve Hautot.

Après deux belles prestations, le moment des votes est arrivé. Le public a choisi de sauver l’ex-Miss Univers. Pour Terrence Telle et Fauve Hautot, qui faisait son retour sur le parquet, l’heure des adieux a sonné.

Une finale 100 % TF1 se prépare donc puisque Clement Rémiens et Iris Mittenaere sont, tous deux, des visages phares de la chaîne. Le premier dans le feuilleton Demain nous appartient, la seconde dans Ninja Warrior.

Les deux finalistes s’affronteront sur le parquet, samedi prochain, face à tous leurs anciens camarades de la saison, y compris Pamela Anderson.

"Je vais te casser la gueule"

Invité de cette demi-finale, Michel Sardou a passé la soirée installé sur le banc des jurés à côté de Chris Marques. Et l’artiste a fait preuve d’un enthousiasme débordant... Pourtant, Camille Combal, doué pour détendre l’atmosphère, a eu du mal à décrocher un sourire du chanteur français qui voyait tour à tour les finalistes danser sur ses plus belles chansons. Le public aurait certainement aimé l’entendre reprendre certains de ses morceaux pour accompagner les danseurs.

Ce que l’on retiendra finalement de sa participation à l’émission, ce sont les piques qu’il n’a cessé de lancer à son camarade de fauteuil, Chris Marques. "Je vais lui casser la gueule", a-t-il d’ailleurs lâcher en découvrant la note, pas assez élevée à son goût, que le juré avait donnée à un demi-finaliste.