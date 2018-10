Bien que membre du jury, Shy’m est très en vue depuis le début de la neuvième saison de Danse avec les stars.

À l’occasion du deuxième prime diffusé samedi et marqué par les accusations de trucage proférées par certains sur les réseaux sociaux, la jeune chanteuse n’a pas manqué de se faire remarquer avec une paire de chaussures non seulement assez voyante, mais surtout très onéreuse.

Ses bottes en tissu strecht bleues agrémentées de fleurs argentées signées Giuseppe Zannotti s’affichent à 1.395 $ sur le site du créateur, soit plus de 1.200 € ! Quant à la petite robe qu’elle portait, elle est vendue aux alentours de 2.000 € sur Internet. Quand on aime on ne compte manifestement pas du côté de Shy’m. Sauf s’il s’agit d’audience puisque la jeune femme s’est félicitée des 4,5 millions de téléspectateurs rassemblés par DALS samedi.