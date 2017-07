Entre l’annonce d’une 4e saison de The Voice Kids sur TF1 (qui aura lieu le 26 août prochain), et des 9 nouveaux chroniqueurs de Thierry Ardisson (dont Natacha Polony et Jeremstar), le mercato télé bat son plein en France.

Dernier en date, le remplaçant de Marie-Claude Pietragalla (jurée mythique de Danse avec les stars qui quitte le télécrochet pour raisons professionnelles) est connu.

Selon Télé Loisirs, l’heureux élu serait Nicolas Archambault, un danseur chorégraphe québécois de 32 ans au physique d’Apollon.

Un proche de Fauve Hautot qui risque de mettre le paquet et de retourner le parquet.