Aujourd’hui, Sophie Pendeville recevra sur le plateau de De quoi je me mêle ! le Ch’ti le plus célèbre du grand (et du petit) écran. Dany Boon, que tout le monde s’arrache, Sophie Pendeville a réussi à le décrocher dans son talk-show quotidien ! Comment ? Elle nous avoue : "Ce n’était pas la première fois que je rencontrais Dany. C’est peut-être ça qui a permis de créer un chouette lien sur le plateau. Je l’avais vu à l’Olympia il y a une dizaine d’années en fait. Et comme j’étais pote avec son poursuiteur de l’époque (celui qui dirige la lumière appelée poursuite sur scène, NdlR), je le connaissais un peu. Je me suis donc rappelée à son bon souvenir quand on a papoté ensemble !" (rire)

Et des souvenirs avec Dany Boon, Sophie Pendeville serait en passe d’en créer d’autres. Pas de demande en mariage là-dessous, mais quelque chose de plus professionnel. Selon nos informations, le champion du box-office devrait proposer, aujourd’hui sur le plateau de De quoi je me mêle ! de faire jouer l’animatrice (aussi comédienne) dans son prochain film ! "Ce serait un rêve évidemment ! J’aime ses films, parce qu’avec lui le ridicule ne tue pas", nous glisse Sophie. "Il y aura une petite surprise durant l’émission en effet… je vous laisse découvrir", nous dit-elle mystérieusement.

Vous êtes comédienne aussi (notamment dans Go for Zero sur RTL), vous faites partie de la Ligue d’Impro. Le cinéma pourrait-être la prochaine étape dans votre carrière ?

"La Ligue d’Impro, j’en fais toujours partie mais je ne joue qu’à la maîtresse de cérémonie. Il faut s’entraîner pour être une vraie jouteuse et comme là je n’ai plus trop le temps. C’est comme dans le sport : c’est normal que ce soit ceux qui vont aux entraînements qui montent sur le terrain ! (rire) Le cinéma, c’est quelque qui pourrait en effet me plaire. Mais pour l’heure, je m’amuse tellement dans ce que je suis en train de faire… Et mon planning est full , même pour une autre émission !"

Vous avez repris les commandes de De quoi je me mêle ! début janvier et déjà vous avez reçu Patricia Kaas et Dany Boon…

"C’est marrant parce que quand Dany est arrivé sur le plateau, il m’a demandé : Ça fait longtemps que tu animes cette émission ? C’était il y a deux semaines, je lui ai donc répondu tout naturellement : 2 jour s ! Il m’a regardée : Et ça va ? Et oui, ça allait, je suis un peu inconsciente en fait ! Je n’ai pas de stress supplémentaire à l’idée de recevoir un invité. Mais c’est après, quand je rentre chez moi, que je me rends compte de ce que je viens de faire."

Depuis quelques semaines, De quoi je me mêle ! accueille de nouveaux chroniqueurs… qui sont loin d’être des inconnus pour les téléspectateurs…

"Oui, on est en phase de test cette semaine, Frédérique Courtadon est venue faire une chronique chez nous. On a eu cette chance car c’est une animatrice - la préférée des Belges en 2000 (connue pour Questions d’argentnotamment ) qui parle à toute une génération, la mienne en l’occurrence ! On veut amener d’autres personnes, et leur expertise, autour de la table. C’est pourquoi André Torrent (un historique de RTL, le premier animateur de La valise) rejoint l’équipe. Il était venu dans une émission parler du biopic de Dalida et il s’est senti bien avec nous. Pour nous, c’est génial, c’est un puits de sciences. Je vais apprendre plein de choses avec lui !"