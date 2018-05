Vous n’avez pas suivi la saga Star Wars mais aimeriez regarder l’épisode VII qui sera diffusé ce jeudi sur RTL-TVI ? David Antoine vous propose, en prélude du film de George Lucas, de réviser vos classiques en quatre minutes chrono dans Star Wars, le côté belge de la force !, une émission qui lèvera le voile sur la touche noir-jaune-rouge de la saga des Luke Skywalker, Dark Vador et compagnie. Une visite dans les coulisses de l’exposition Star Wars Identities qui se tient actuellement à Brussels Expo est donc au programme… "Il y a dans cette exposition tous les personnages que les fans de la saga ont envie de voir. J’y ai, par exemple, vu R2-D2 et j’ai été bluffé par cet objet très bien foutu", explique David Antoine parle d’une "saga emblématique qui a traversé les générations".

Éloignez toutefois de votre esprit l’idée que l’animateur puisse être un fan inconditionnel de la saga car il n’en est rien. C’est pourtant avec ce prime événementiel que le boss du 16-20 de Radio Contact fera sa première présentation en solo sur RTL-TVI.

Est-ce que cette émission est le coup d’envoi de nouveaux projets télé pour vous ?

"Je ne sais pas ce qu’il se passera à la rentrée. On est dans la période où les propositions arrivent et où on doit faire des choix pour septembre. Me concernant, je n’ai pas encore de projets concrets en télé. Je ne veux pas faire de la télé pour faire de la télé. Je veux faire quelque chose qui me fasse vraiment kiffer."

Des changements sont-ils à prévoir au 16-20 de Radio Contact ?

"On aimerait décliner l’émission ailleurs mais tout est encore un peu brouillon dans nos têtes. Disons que c’est une idée sur laquelle on bosse. En attendant, on prépare une chasse géante au puzzle qui va certainement ravir les auditeurs. En gros, je mettrai ceux-ci au défi de trouver des pièces de puzzle qui, ensemble, reconstituent le logo de Radio Contact. À la clé ? Entre 500 et 1000 euros de cadeaux !"

Ou trouvez-vous toutes ces idées de défis ?

"Ma tête bouillonne d’idées. Je m’inspire de mon quotidien et j’en fais un défi avec ma société. Un jour, j’étais dans les embouteillages avant d’arriver au boulot et je me disais : Ce serait vraiment top qu’un hélicoptère vienne me chercher. Je l’ai fait pour un auditeur. Enfant, j’ai toujours voulu trouver les fameuses boules de cristal du manga Dragon Ball . J’ai en quelque sorte réalisé un rêve en créant ce défi pour les auditeurs du 16-20. Ça m’amuse et je suis sûr que ça les amuse aussi."