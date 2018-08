" Il fait chaud, très chaud ! ", nous lance David Antoine alors qu’il nous donne de ses nouvelles depuis la Villa Radio Contact à Ibiza. Le basculement complet de l’émission sur le digital n’a d’ailleurs pas empêché le public de répondre présent. En effet, outre quelques animateurs de RTL Belgium, plusieurs grands deejays sont venus mettre le feu aux platines de la Villa Radio Contact, de Bob Sinclar à Lost Frequencies en passant par Alex Germys. " C’est une manière de travailler totalement différente. On a la chance d’être sur une radio où l’on peut faire des tests et proposer quelque chose que l’on n’avait pas encore fait jusque-là ", nous explique David Antoine qui permet aux auditeurs de remporter un séjour de 24 heures dans la fameuse Villa Radio Contact. " Les gens commencent à connaître la Villa. On le voit avec les partenaires qui nous proposent de plus en plus de collaborations mais également avec les auditeurs qui profitent de leur passage sur l’île pour venir sonner à notre porte. "

Une rentrée bien remplie

De retour de son aventure ibizienne, David Antoine aura du pain sur la planche. Beaucoup de projets attendent, en effet, l’animateur que l’on verra dans une nouvelle émission TV récurrente, à la rentrée prochaine. Un nouveau défi qui ne ressemble en rien à ce qu’il fait actuellement en radio.

Sur les ondes, le changement sera aussi au rendez-vous avec une refonte du 16/20 de Radio Contact, émission leader sur sa tranche depuis six saisons. "À la rentrée, il y aura d’autres visages dans le 16/20. Un ex-membre de l’émission fera d’ailleurs son come-back", nous confie l’animateur qui annonce que l’émission sera également déclinée sous un autre format et avec une autre équipe sur le digital. Un nouveau projet, encore jamais vu auparavant, sur lequel David Antoine travaille avec Nathan Soret…