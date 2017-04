Pas de bol pour David Antoine ! En plein tournage d’un spot télévisuel pour les Redbull caisses à savon, un karting, l’animateur du 16/20 a fait une malheureuse chute.

Résultat : un "genou cassé et fracturé", écrit-il sur les réseaux sociaux. Si l’animateur est contraint de rester "2 mois" avec une attelle, il ne laisse cependant pas la présentation du 16/20 de Radio Contact sur le côté pour autant. La preuve, le lendemain de son accident, David Antoine se baladait déjà, en béquilles, dans les couloirs de RTL House.

"Ça me fait mal mais c’est supportable", nous confie l’animateur qui ne pourra cependant pas participer aux 20 kilomètres de Bruxelles comme il le souhaitait. Sur les réseaux sociaux, les marques d’affection à l’égard de l’animateur, très apprécié par le jeune public, se multiplient. "Vendredi, je saurai si je dois me faire opérer ou pas", conclut David Antoine à qui on souhaite, dès lors, un prompt rétablissement.