"Vingt-cinq ans de Kid Paddle, une nouvelle salle d’exposition, l’occasion était trop belle", sourit Midam en déambulant entre ses planches, ses toiles et quelques dessins inédits cachés sur les murs. "C’est pour rendre la visite plus ludique. C’est la première fois que j’expose et ces petits dessins qu’on ne peut découvrir qu’avec une torche offrent une dose d’humour supplémentaire", poursuit Midam, pas mécontent de sa petite trouvaille presque irrévérencieuse pour ses propres créations.

Mais si l’auteur de Kid Paddle et de Game Over avoue s’être "bien amusé avec ces toiles", il n’est pas question pour lui de troquer définitivement le feutre contre le pinceau.