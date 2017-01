Peut-être avez-vous vu passer cet appel à candidatures, entre deux plages de publicité, sur RTL-TVI : "Votre salon n’est pas à votre goût ? Votre chambre ou celle de votre enfant nécessite un fameux rafraîchissement ? Grenier, bureau, cuisine, salle de bain, vous avez une pièce à réaménager de fond en comble ?"

Eh bien, la chaîne privée peut vous aider. RTL, par l’intermédiaire de la boîte de production Everlasting (De quoi je me mêle, Un dîner presque parfait...) travaille depuis plusieurs semaines sur une nouvelle émission de décoration. Un programme qui serait inédit en tout point : il se baserait sur une idée originale, 100 % belge donc !

L’émission de décoration à venir a déjà réussi à titiller la curiosité des téléspectateurs car pas mal de candidatures ont déjà été enregistrées, nous glisse-t-on du côté de RTL. Deux profils sont recherchés par les producteurs de l’émission : celui du candidat invitant la télévision entre ses murs et celui du participant "désireux de démontrer sa créativité et de mettre en avant ses talents de décorateur."

Car le principe de l’émission est simple : s’il ne s’agit nullement de retaper entièrement un logement (les coûts se révéleraient un peu trop élevés pour une émission belge), il n’est pas non plus question de confier la direction des travaux à une personnalité, à l’instar de Valérie Damidot (sur M6) dans l’émission D&CO. Plutôt, il serait ici question de confier la (re)décoration de l’une ou l’autre pièce à des inconnus, pas moins talentueux. Dans un style très prisé à la télévision aujourd’hui, dans la veine d’Un dîner presque parfait et autres Bienvenue à…, l’émission sera narrée et non présentée par un animateur. On pourrait donc s’attendre, après les cotations, plus ou moins de mauvaise foi, sur les repas à domicile, sur le relooking ou encore sur les hébergements, à voir des intérieurs redécorés jugés par autrui. L’idée est en tout cas dans l’air du temps télévisé. Et pourrait donc faire mouche auprès des téléspectateurs.

Clé sur porté arrêté

Difficile pour l’heure, cependant, d’affirmer que la décoration est encore une thématique à succès. RTL-TVI a, durant de nombreuses années, su fédérer son public autour du Clé sur porte. Un rendez-vous incontournable du samedi soir, présenté par Sabrina Jacobs, dernièrement raccourci en un programme de 10 minutes à peine et qui n’est plus du tout à l’antenne depuis le début de cette année. Une clé sous le paillasson qui ne serait pas définitive, RTL travaillant à un nouveau format.