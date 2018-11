Son alter ego de Nulle part ailleurs Antoine de Caunes mais aussi Michel Drucker, l’équipe des Nuls, Marc-Olivier Fogiel, José Garcia ou encore Stéphane Bern étaient présents ce lundi 5 novembre après-midi pour un ultime adieu au grand homme de télévision emporté par un cancer à 82 ans.

Ses obsèques, ouvertes au public invité à venir y déposer une rose blanche, se sont déroulées au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Les fans du "Formidab’" journaliste de Canal + ont aussi pu percevoir l’émotion sur les visages d’Anne Depétrini, Emma de Caunes, Annie Lemoine, Bruno Solo, Philippe Vandel, Pierre Lescure ou encore Jack Lang et Dick Rivers. Mais aussi et surtout de sa femme Maryse Gildas. "Dans l’épreuve, quelle lionne ! ", expliquait dans Paris Match Laurent Chalumeau, auteur des textes d’Antoine de Caunes à l’époque de Nulle Part Ailleurs. "Elle a porté son petit homme dans ses derniers mois avec une dignité que, en dépit de leur devise, tous les Windsor n’ont pas toujours maintenue. Le temps que ça a duré, comme une reine, Maryse Gildas n’a jamais expliqué et ne s’est jamais plainte."