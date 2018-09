Après avoir été diffusé sur Plug RTL, Pékin Express fera son grand retour sur RTL-TVI, ce samedi soir, avec de nouvelles aventures extraordinaires, menant les téléspectateurs de Bornéo à Tokyo.

Parmi les candidats présents figurent deux Belges : Estelle et… Estelle. Les deux amies de 24 et 27 ans tentent, pour la première fois, l’aventure. "Je n’avais jamais envisagé de participer à Pékin Express . C’est bien simple, je ne pars jamais en vacances avec mon sac à dos. Je ne suis pas non plus une habituée du camping. Puis, j’ai eu envie de me dépasser en relevant un défi. Mon but était de partir à l’aventure. Le destin a fait que je me suis tournée vers Estelle plutôt que vers quelqu’un d’autre pour relever ce challenge. Elle a accepté et on s’est inscrites", explique l’une d’elles (Estelle avec les lunettes) qui, à la base, n’avait pas forcément de liens d’amitié profonds avec sa camarade de route. "On se connaît depuis toutes petites puisqu’on allait à l’école ensemble mais on ne restait pas ensemble. Elle a trois ans de plus que moi donc on avait chacune notre groupe d’amis. On a commencé à se rapprocher vers l’adolescence. On se retrouvait de temps en temps aux mêmes soirées. Et, je ne sais pas pourquoi, j’ai pensé à elle pour Pékin Express . Après le tournage de cette émission, nos liens se sont renforcés."

Quelle est la plus grande difficulté que vous ayez rencontrée dans Pékin Express ?

"D’être loin de nos proches. On était l’un des binômes qui se plaignaient le moins mais j’avoue que la première nuit a été difficile. On se retient de pleurer. Puis, on se dit qu’on est là pour profiter."

Est-ce que, dès le début de l’aventure, la guerre est déclarée avec les autres candidats ?

"Honnêtement, non. Au contraire, on était presque tous trop gentils les uns avec les autres ! (rires) Certains étaient évidemment plus stratèges que d’autres mais ça ne basculait pas dans la méchanceté."

Quel conseil donneriez-vous à une personne qui veut s’inscrire à Pékin Express ?

"De rapidement s’inscrire dans un premier temps parce que les inscriptions se terminent bientôt. Ensuite, d’être le plus naturel et simple possible."

Les téléspectateurs de RTL-TVI peuvent également vous retrouver le dimanche dans Vu à la télé…

"Oui, c’est une nouvelle expérience que nous avons tentée cette année avec Estelle. On se voit très souvent depuis Pékin Express et on regarde souvent la télé ensemble. Donc c’était l’occasion de faire cette émission ensemble."

Quels programmes vous intéressent le plus à la télévision ?

"Je regarde un peu de tout à la télévision. L’autre Estelle, par contre, est davantage attirée par des programmes plus intellectuels."

Est-ce que ces expériences télévisuelles vous ont donné envie de participer à d’autres émissions ?

"Ah oui, clairement ! On adorerait participer à Fort Boyard et, étant danseuses toutes les deux, on rêverait de pouvoir faire partie des candidates de Danse avec les stars ! Mais bon, c’est un rêve plus difficile à réaliser…"