Outre sa boite de prod', Michel Drucker continue d'exploiter le studio Gabriel, qui lui sert de plateau pour son émission dominicale. Il loue aussi le studio à Laurent Ruquier pour son émission hebdomadaire "On n'est pas couché". Grâce à l'exploitation de ce plateau, le patrimoine professionnel de l'animateur ne fait que gonfler.





A cela s'ajoute aussi perçoit aussi un salaire des plus confortables. Selon des estimations du magazine Capital, le patrimoine de Michel Drucker s'élèverait à plus de 11 millions d'euros.

" Cette phrase culte du film "Les Visiteurs", sorti en 1993, exprime bien la suprématie du présentateur de "Vivement dimanche". Michel Drucker doit sa longévité à son succès mais aussi à son carnet d'adresses. Lui qui dit n'avoir aucun goût pour les affaires, il s'est néanmoins construit un patrimoine des plus impressionnants.Le magazinea dévoilé les chiffres de sa fortune. L'animateur et producteur français a créé sa propre boite de production DVD dans les années 1980, grâce à laquelle il continue de produire des contenus. Selon le média, son entreprise enregistrerait un chiffre d'affaires "d'une dizaine de millions d'euros" par an, en plus d'une marge comprise entre 7 à 11%, selon les années.