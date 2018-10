Télévision Les agriculteurs de cette saison anniversaire deiront à la rencontre de leurs prétendantes à partir de ce mardi sur RTL-TVI.

Fabrice, 41 ans

Fabrice, éleveur de limousines dans la province de Luxembourg, a longtemps négligé sa vie sentimentale. Et, pour cause, il ne se voyait pas infliger le quotidien qu’il vit avec son frère, handicapé suite à un grave accident. "Aujourd’hui, je me sens prêt", confie l’homme au cœur tendre et au côté farceur. Ce passionné de belles voitures rêve de rencontrer la femme idéale grâce à L’Amour est dans le pré. "Si elle veut travailler avec moi, ce sera avec grand plaisir mais je ne l’oblige pas."

© D.R.



Eric, 36 ans

Producteur de lait et de viande dans la province de Liège, Éric a de l’amour à revendre. Inscrit par sa sœur et ses copains, celui-ci espère trouver "la bonne" grâce à L’Amour est dans le pré. "Je n’ai pas du tout de critères physiques. Mais, j’aimerais une fille qui ait du caractère parce qu’à la ferme, la vie n’est pas si belle que ça, surtout financièrement", explique l’homme qui préfère d’ailleurs que sa future compagne travaille "en dehors de la ferme" pour s’épanouir davantage. Fera-t-il toutefois passer sa chérie avant son travail ? "C’est difficile de faire passer la ferme en second plan parce qu’on travaille avec des animaux. Il faudra donc faire des efforts. Ce sera un compromis qui ne sera pas facile à trouver mais on ne baisse pas les bras."

© D.R.



Jules, 60 ans

À 60 ans, Jules est le doyen de cette dixième saison. Divorcé, ce spécialiste du débardage et de l’exploitation forestière est père de quatre enfants et grand-père de dix petits-enfants ! S’il a une grande famille, il lui manque toutefois une personne avec qui partager son quotidien. C’est pour cela qu’il s’est lui-même inscrit à L’Amour est dans le pré : "Je ne rate pas un numéro de l’émission. Et, un jour, j’ai vu l’adresse à laquelle envoyer sa candidature et j’ai directement écrit."

© D.R.



Pierre, 23 ans

Originaire du Brabant Wallon, Pierre est spécialisé dans l’engraissement de taureaux. D’un naturel calme, le jeune homme cherche la femme avec qui il pourrait fonder une ferme et accomplir peut-être son rêve : découvrir les États-Unis. Déjà approché par l’équipe de L’Amour est dans le pré il y a deux ans suite à l’intervention d’un ami, Pierre avait préféré répondre par la négative. "Je ne me voyais pas là-dedans. Certains agriculteurs y passent pour des guignols", confie-t-il sans langue de bois. Pour l’heure, le fermier mise sur le feeling pour trouver sa dulcinée. "J’aimerais juste quelqu’un de souriant et de bonne humeur."

© D.R.



Julien, 26 ans

Sincérité et humour, voilà les maîtres mots d’une relation qui tient pour Julien. Originaire du Brabant Wallon, ce dernier pratique la production de légumes en culture raisonnée. "Les légumes que je cultive sont vendus dans le magasin de la ferme. On les livre également chez les gens, les revendeurs et les groupements d’achats", explique Julien, agriculteur au cœur tendre qui a été inscrit par un ami à L’Amour est dans le pré. Une initiative qui est loin de lui déplaire. La preuve, l’agriculteur avoue avoir vécu une "très belle expérience." "Si c’était à refaire, je le referais", lance celui qui a apprécié l’oreille attentive de Sandrine Dans. "Sandrine est la même personne devant et derrière la caméra. Elle est naturelle et sympathique."

© D.R.

Francis, 53 ans

Quand Francis veut quelque chose, il fait tout pour l’obtenir. Il se définit comme un véritable fonceur. C’est d’ailleurs sans hésiter que l’agriculteur de la province du Hainaut a accepté de participer à L’Amour est dans le pré. Ce qu’il espère trouver en participant à l’émission ? Une femme joyeuse et câline avec qui il pourrait réaliser son rêve : être papa pour la première fois.

© D.R.



Julien, 31 ans

L’Amour est dans le pré dépasse même les frontières. À partir de ce mardi, RTL-TVI mettra le cap sur la France pour retrouver Julien installé en Bourgogne depuis un an. Il y élève des limousines et y engraisse des taureaux. Si le fermier a beaucoup de projets pour son activité, il cherche avant tout à rencontrer le grand amour, une personne chaleureuse et souriante avec qui il pourrait avoir des enfants.

© D.R.



Olivier, 47 ans

Si Olivier, éleveur de blancs bleus et cultivateur à Braine, n’avait pas été convaincu par un ami, il n’aurait jamais posé sa candidature à L’Amour est dans le pré. "Je partais avec des appréhensions. Je n’avais plus envie de retomber amoureux. J’avais peur des retombées si cela se passait mal", explique celui qui a divorcé il y a huit ans. Père de deux enfants, il espère rencontrer une femme qui a la tête sur les épaules et qui comprend son quotidien à la ferme. Il compte également sur l’émission pour redorer le blason des produits de la ferme. "Les gens sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des produits de la ferme alors je que trouve qu’on mange plus sainement aujourd’hui. Tous nos produits sont analysés en profondeur."

© D.R.



Jean-François, 33 ans

Divorcé, Jean-François, un agriculteur de la province du Luxembourg, rêve de rencontrer une femme douce et honnête afin de se réinvestir dans une relation durable. Il espère d’ailleurs que lors des speed-datings, le courant passera directement avec l’une des prétendantes. Son rêve ? Devenir papa pour la première fois et partager sa passion pour le Standard de Liège avec sa progéniture.

© D.R.



Olivier, 37 ans

"Ça fait trop longtemps que je suis seul", confie Olivier, éleveur et producteur originaire d’Angre dans le Hainaut. Inscrit par des proches il y a cinq ans, l’agriculteur avait toujours refusé l’invitation de RTL-TVI jusqu’au moment où Herman, son voisin et bon copain, participe à l’émission, la saison dernière. "Il m’a donné des explications sur l’émiss ion et ça m’a rassuré", explique Olivier qui rêve du "coup de foudre" et espère que ses futures prétendantes "apprennent quelque chose lors de leur passage à la ferme et qu’elles ne repartent pas avec une image négative du métier."

© D.R.