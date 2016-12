S’il y a bien un programme qui va de pair avec les fêtes de fin d’année, c’est le bêtisier. Problèmes de direct, fous rires incontrôlés, chutes en tout genre, les téléspectateurs en sont fans et en redemandent. "C’est l’un des rendez-vous des fêtes. Les Belges en sont plus friands que les Français parce que ces derniers en voient trop souvent à l’écran et ne prennent plus le plaisir de les regarder", explique Eusebio Larrea, responsable des productions de RTL.

Et, les années qui passent ne modifient pas la tendance. Le 25 décembre dernier, par exemple, Le grand bêtisier de Noël - Spéciale animaux de RTL-TVI a rassemblé 654.000 téléspectateurs contre 343.558 pour le Drôle de bêtisier de La Une, deux jours plus tôt. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes.

Comment un bêtisier voit-il le jour ? C’est la question que nous avons posée aux deux principales chaînes belges : RTL-TVI et la RTBF. Pendant toute l’année, une équipe est chargée de faire de la veille en visionnant toutes les émissions pour y trouver de la matière. "Nous sommes également aidés par les monteurs et cadreurs qui nous informent du moindre dérapage", explique Marie-France Bonjean, productrice des bêtisiers à la RTBF.

Tout n’est cependant pas exploitable. "On évite de diffuser des vidéos montées de toutes pièces (si ces vidéos proviennent de l’extérieur, NdlR) et celles qui pourraient nuire à nos animateurs et journalistes", ajoute Marie-France Bonjean qui tient à demander l’accord aux principaux intéressés avant de diffuser l’une ou l’autre séquence. Une façon de procéder qui n’existe cependant pas chez RTL. "On fait toujours preuve de bienveillance dans le choix des séquences", souligne Eusebio Larrea.

Pour savoir si leur bêtisier produira l’effet souhaité sur les téléspectateurs, chaque chaîne a sa technique. Chez RTL, on procède "à l’ancienne" : "On demande à plusieurs personnes de la maison aux âges différents de passer jeter un œil au montage de l’émission afin de donner leur avis", explique Eusebio Larrea. La RTBF, quant à elle, préfère demander un avis externe. "On fait visionner le bêtisier à un public test, hors RTBF, et on voit s’il rigole ou pas", confie, quant à elle, Marie-France Beaujean. "Si les gens ont du mal à comprendre la séquence ou ne rigolent pas, on revoit cette partie du bêtisier ou on ajoute une voix off ou des sous-titres."

Tout un business

Bien que les deux chaînes misent beaucoup sur leurs propres séquences, elles s’offrent également des séquences provenant d’autres chaînes, et inversement. Les tarifs du marché du bêtisier se comptent par minute ou par séquence (sachant qu’une séquence dure généralement environ une minute) et tournent autour de 500 à 5000 euros la séquence. "Le prix d’une séquence varie en fonction du demandeur et du mode de diffusion", nous explique Antoine Pichault, Manager des archives et de la documentation audiovisuelle chez RTL. "Une séquence sera donc vendue moins cher à une petite chaîne qu’à une grande chaîne qui touche un public plus large."

"Les séquences RTL qui se vendent le mieux à l’étranger sont souvent celles mettant en scène des vedettes étrangères, comme le fou rire de Jean Dujardin et Gilles Lellouch qui est sans conteste la vidéo qui a eu le plus de succès. Nous l’avons vendue plus de 20 fois. Les vedettes belges n’intéressent cependant pas souvent les chaînes étrangères", ajoute Antoine Pichault qui souligne que la chaîne garde l’exclusivité sur ses séquences et ne gagne qu’une somme "totalement marginale" sur la vente de ses séquences : "C’est souvent un échange de bons procédés entre les chaînes. Une façon de maintenir de bonnes relations."





Dans les coulisses de Drôle d’année

C’est dans un cadre somptueux qu’a été tourné le bêtisier de la RTBF. L’hôtel Radeski, à Liège, a accueilli les équipes de tournage et les animateurs de la chaîne publique. Pour l’occasion, l’étage de la maison située en plein coeur de la cité ardente a été transformé en réception d’hôtel. Des jeunes étudiants ont été recrutés pour faire de la figuration.

À l’accueil? Jean-Louis Lahaye. Ses invités? Ceux qui ont marqué les téléspectateurs avec des rires et bourdes.

Pas étonnant de voir, dans les coulisses, Raphaël Scaini (avec le noeud papillon d’un chien qui faisait partie du tournage) plaisanter avec la jolie Sara De Paduwa. Avant l’enregistrement, le duo d’animateurs se met d’accord sur son entrée. Ils s’amusent comme des enfants et rient en imaginant se faire dix bises pour se dire bonjour devant les caméras. Jean-Louis Lahaye, patient, attend leur arrivée au comptoir. Entre les prises, il n’hésite pas à raconter l’une ou l’autre anecdote historique.

Au rez-de-chaussée, c’est l’accueil des animateurs. Joëlle Scoriels, en robe festive, se fait maquiller. David Jeanmotte, en costume et chapeau, attend patiemment d’être appelé à l’étage pour tourner sa capsule. En attendant, tous discutent dans la zone consacrée au maquillage, à l’habillement et à la... papote!

Kody arrive tout sourire et prend le temps de saluer tout le monde. Sur les escaliers de la somptueuse demeure liégeoise, Raphaël Scaini se contorsionne pour prendre en photo Sara De Paduwa. Sara de Paduwa, Walid, Raphaël Scaïni, Joëlle Scoriels, Marie-Pierre Mouligneau, Fanny Gillard, Cédric Wautier, David Jeanmotte et Kody se sont succédé face aux caméras. Le résultat ce soir, à la télévision.