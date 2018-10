La soirée s'est terminée par un face à face entre les sportifs Vincent Moscato et Basile Boli.

Ce samedi, l’amour était à l’honneur sur le plateau de Danse avec les stars. L’occasion pour les stars de dédier leur prestation à une personne qui leur est spéciale. Pour Basile Boli, cette personne n’était autre que son neveu amputé d’une jambe suite à un cancer des os. C’est d’ailleurs pour ce dernier, et pour l’association Une lame pour courir qui le soutient, que l’ex-footballeur a décidé de participer à l’émission de TF1. "J’aimerais mettre en lumière cette magnifique association et tout ce qu’elle fait pour aider les personnes qui en ont besoin, nous expliquait Basile Boli lors d’une rencontre sur Paris.

La magnifique prestation de Basile Boli et Katrina Patchett a ému l’assemblée. Le public est en pleurs, le jury est debout en train d’applaudir. Une véritable ovation. “Vous comprenez maintenant pourquoi on fait cette émission depuis neuf ans. […] Basile, vous avez la danse dans le sang”, déclare Patrick Dupond. "Basile, vous avez la bonté en vous”, lance, quant à lui, Chris Marques alors que Basile Boli a demandé à son neveu de le rejoindre sur scène. L’homme et le jeune homme ne savent d’ailleurs pas retenir leurs larmes, tout comme les autres candidats de Danse avec les stars qui patientent dans les coulisses de l’émission.

Si les notes des membres du jury n’ont pas été fabuleuses, Basile Boli aura toutefois réussi à émouvoir le plateau et à mettre en avant l’association et la cause qui lui tiennent à cœur depuis des années.

Pamela Anderson et Lio, au top du classement

De son côté, Pamela Anderson a décidé de dédier sa valse à ses parents, toujours amoureux depuis leur adolescence. Sa prestation a été saluée par les membres du jury. L’évolution est positive pour l’ex-actrice d’Alerte à Malibu qui enchaîne les” 8” se classe en tête du classement final, ex aequo avec Lio. “Pamela, Vous avez interprété cette valse avec grandeur. Vous n’êtes pas tombé dans le sentimentalisme”, déclare Chris Marques.

C’est finalement Vincent Moscato et Candice Pascal qui sont contraints de quitter cette neuvième saison suite à un face à face avec Basile Boli et Katrina Patchett. L’ancien footballeur a rassemblé 76 % des votes contre 24 % pour Vincent Moscato.