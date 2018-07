Quelques mois après une fin de huitième saison en apothéose avec la sublime Tatiana Silva, le casting (très masculin) du prochain Danse avec les stars est déjà sur toutes les lèvres. Si ce dernier n’a pas encore été officialisé par TF1, il a toutefois été confirmé dans plusieurs médias français.

Une fois de plus, l’émission phare de la première chaîne, met les petits plats dans les grands. Cette année d’ailleurs, un peu plus que les précédentes avec l’annonce de la participation d’une certaine… Pamela Anderson parmi les dix candidats participants ! La star américaine d’Alerte à Malibu, qui file actuellement le parfait amour avec le footballeur français Adil Rami, aurait, en effet, accepté de se prêter au jeu des rumbas, fox-trots, salsas et on en passe. Un gros poisson pour TF1 qui démontre, à nouveau, sa suprématie.

Une star parmi les stars

Le reste du casting apparaît, par la force des choses, tout de suite moins attrayant, bien qu’on y retrouve l’ex-Miss Univers et compagne de Kev Adams, Iris Mittenaere, l’humoriste et sociétaire des Grosses Têtes Jeanfi Janssens, ainsi que la chanteuse belgo-portuguaise Lio sur qui l’on compte pour défendre nos couleurs. Les autres candidats sont, pour leur part, peu connus du grand public. Ce qui pourrait être dangereux pour les audiences de TF1 si Pamela Andreson déserte l’émission assez rapidement.

Ceux-ci présentent, toutefois, des profils plutôt éclectiques. Dans la catégorie acteurs, on retrouve ainsi Clément Rémiens, interprète de Maxime Delcourt dans la série Demain nous appartient, Héloïse Martin, connue pour le rôle de Tamara dans le film éponyme, et, enfin, Anouar Toubali, acteur de Taxi 5 atteint de nanisme.

L’univers sportif sera également bien représenté au cours de cette neuvième saison avec la présence de Vincent Moscato, ancien rugbyman devenu humoriste, et de Basile Boli, l’ancien footballeur de l’Olympique de Marseille. Le défilé des gros muscles continuera avec la participation du mannequin français Terence Tell, égérie de H&M et Tommy Hilfiger, qui vient boucler le casting de cette neuvième saison en beauté.

La vague de nouveautés continuera également du côté de la présentation avec un nouveau tandem composé de Camille Combal et Karin Ferri. Au niveau du jury, les arrivées potentielles du danseur étoile Patrick Dupond et de la chanteuse Shy’m en remplacement de Nicolas Archambault et Fauve Hautot (qui rejoindra peut-être l’équipe des danseurs professionnels de l’émission) pourraient donner une toute autre saveur au programme.