Avant même qu’elles foulent pour la première fois le parquet, on avait déjà dit beaucoup sur les stars de cette neuvième saison. Il faut dire qu’il y avait du beau monde dans le casting réuni par TF1. Des stars venues d’univers très différents - scène, humour, sport, télévision… - qui, dès le début du mois de septembre, faisaient entendre leurs voix et leurs desiderata. À l’instar de Jeanfi Janssens qui souhaitait danser… avec un homme (ce qui n’advint pas).

Que ce soit par des indiscrétions ou directement à la source, les noms d’Iris Mittenaere, Basile Boli, Vincent Moscato, Clément Remiens ou Héloïse Martin se sont ajoutés à la liste. Mais le gros morceau - si on ose - de cette saison, c’était évidemment Pamela Anderson. Viendra, viendra pas ? Oui mais à quel prix ? Les spéculations sont allées bon train jusqu’à la présentation officielle, le 11 septembre. Oui, l’ex-sirène d’Alerte à Malibu serait de la partie et, non, elle ne comptait pas faire de la figuration, prendre son chèque et rentrer chez elle…

Vue d’ici, cette neuvième édition valait aussi pour la présence de Lio, qui a prouvé, prime après prime, qu’elle avait ça dans le sang.

La première à avoir plié bagage, dès le 6 octobre, fut Carla Ginola. Fille de… mais également mannequin et blogueuse, elle ne faisait pas le poids face à des personnalités et des talents qui sont vite sortis du lot.

Après elle, Anouar Toubali et Vincent Moscato ont retrouvé leurs appartements. Puis ce fut au tour de Lio, donc, qu’on aurait aimé voir plus longtemps dans l’aventure.

Cette semaine-là, on pensait d’ailleurs que c’est l’actrice américaine qui allait devoir jeter l’éponge, après une vilaine blessure au mollet. Mais la production, sortant de son chapeau une règle qui n’avait pas été utilisée jusqu’ici, lui offrit une semaine de repos médical dont elle revint en pleine forme. Avant, toutefois, d’être élimée, le 8 novembre, dans un duel avec Héloïse Martin. Et selon les dires de Voici, un couple se serait même formé grâce au parquet de TF1. Shy’m aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras de Tanel Derard, un musicien, acteur et mannequin de 27 ans qui n’est autre que... le neveu de Lio, qui participait à cette neuvième saison de Danse avec les stars.

Et de stars, donc, il n’en reste que deux à prétendre au titre. Et si Clément Remiens a un talent inné et une joie communicative sur la piste, la vraie étoile de cette saison, c’est évidemment Iris Mittenaere qui est, en plus, un pur produit de TF1. Reste à savoir si la Miss Univers se sera remise de ses blessures et chutes à répétitions...

Réactions saisies au vol…

Tous les candidats éliminés ne sont pas partis dans le même état d’esprit. Carla Ginola, dès sa sortie, indiquait qu’elle n’avait " pas comme but de gagner mais de danser, de [s’] amuser et surtout de vaincre [sa] timidité et [son] manque de confiance. "

Sur RMC, Vincent Moscato a, lui, été plus virulent : "Quand le mec est éliminé, ils sont tous là à le consoler, alors qu’ils n’en ont rien à branler. Ils sont juste contents que ça ne soit pas tombé sur eux", a-t-il lancé. Pamela Anderson, elle, fut beaucoup plus consensuelle. "Je suis vraiment très reconnaissante, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je me suis beaucoup amusée et j’espère que vous vous êtes amusés en me regardant danser.".