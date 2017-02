Ils sont Comme les autres… C’est le titre de cette série 100 % belge, issue du Fonds FWB/RTBF, dont le pilote - c’est-à-dire le premier épisode test - sera tourné dans les prochains jours. Après l’univers noir et envoûtant de La Trêve et d’Ennemi public, le monde de la cybercriminalité dans les fictions - à découvrir dans quelques mois sur La Une - e-Legal et Unité 42, la RTBF plongera ses téléspectateurs dans une série sociétale et tendre.

Selon nos informations, dans les prochains jours, c’est un casting majoritairement constitué d’acteurs handicapés et trisomiques qui tournera le pilote de Comme les autres. Une série 100 % belge dont l’idée n’est pas totalement neuve : il s’agira d’une adaptation de Tytgat chocolat, créée sur la VRT (Een) qui la diffusera cette année. L’histoire de Comme les autres n’est justement pas comme les autres. Elle prend place dans une entreprise artisanale de chocolat, à la frontière française. Ça sent bon la Belgique. Et l’authenticité.

C’est dans l’atelier d’emballage de chocolats que le destin d’Alex, un trisomique de 22 ans, va se jouer. Il est tombé amoureux d’une réfugiée albanaise, autiste, qui est renvoyée dans son pays. L’aventure commence. Et on peut s’attendre à un roller-coaster d’émotions qui devraient être traitées avec une belgitude assumée et rafraîchissante. C’est tout du moins ce qu’on peut attendre de Stromboli Pictures, à qui l’on doit déjà le décalé Melting Pot Café, et qui est derrière ce nouveau projet de série.

Comme les autres devrait en tout cas faire parler, en bien. Plus de 20 ans après Le Huitième Jour, qui avait mis en lumière le talent de Pascal Duquenne - qui devrait selon nos informations être au casting de cette fiction-ci -, cette série 100 % belge pourrait révéler de nouveaux talents. Pas forcément comme les autres. Et c’est tant mieux ! Réponse après validation du pilote, pour une diffusion pas avant 2018.