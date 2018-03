Avis aux amateurs de foot belge ! Depuis le début du mois de mars et jusqu’au 8 avril prochain, les maillots des plus grands sportifs belges sont, pour la première fois, mis aux enchères sur le site www.sportifsenor.be. Le but de cette vente exceptionnelle ? Récolter des fonds pour le Télévie, grande action de mobilisation dont la grande soirée de clôture se déroulera le 21 avril prochain sur RTL-TVI.

L’initiateur de ce projet n’est autre que Walter Baseggio, ancien footballeur professionnel belge et consultant sur Club RTL, qui remettra lui-même les pièces uniques aux acheteurs dans les bureaux de RTL-TVI. L’homme au grand cœur a fait jouer de ses relations pour recueillir ces maillots sur lesquels on peut lire de grands noms tels que Thomas Meunier, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne ou encore Yannick Carrasco. "Pour le moment, les gens s’arrachent le maillot de Vincent Kompany", nous explique Walter Baseggio. Et, en effet, en jetant un œil au site Internet de l’action, on se rend compte que le maillot du Diable, qui évolue actuellement à Manchester City, a atteint une enchère de 500 €, loin devant les 150 € de Thibaut Courtois et les 100 € de Kevin de Bruyne.

Les footballeurs ne sont toutefois pas les seuls à avoir fait un don pour le Télévie. Des sportifs professionnels belges d’autres disciplines ont également répondu présents. On retrouve, par exemple, David Goffin, champion de tennis belge ou encore Charline Van Snick, médaille de bronze aux Jeux Olympiques.

Touché par la maladie, il y a plusieurs années, Walter Baseggio ne manque pas une occasion de soutenir le Télévie. "Aujourd’hui, la maladie est derrière moi, mais je sais que certains en souffrent encore. Ça me tient à cœur d’aider ces personnes. J’ai envie de leur dire de ne jamais baisser les bras", explique l’ancien joueur de Naples qui, plus petit rêvait d’avoir le maillot d’un certain Diego Maradona…