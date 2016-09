Des Story plus du tout Secret

Télévision

Ne cherchez plus, il n’y a plus rien à (sa) voir. Pour la surprise, le suspens ou le mystère, on repassera. À peine le premier time de l’émission (jeudi soir) terminé, que l’on sait déjà qui est qui suite à la révélation d’Athénaïs. "J’ai été transplantée trois fois." En effet, atteinte d’une hépatite à l’âge de 12 ans, la jeune femme a subi trois greffes du foie.

1. Thomas est le premier homme enceinte au monde. C’est le secret le plus impressionnant de cette saison (de toutes d’ailleurs!). Thomas Beatie est né femme et il a pu donner naissance à trois enfants avant de changer de sexe. La rumeur court que la production a dû mettre la main au portefeuille pour le convaincre de participer à l’émission.

2. Maéva est championne internationale de car wash. Également adepte de pole dance, Maéva a remporté le championnat belge Temptation Car Wash en 2012… au Salon de l’érotisme..

3. Damien a joué dans un film qui a décroché la palme d’or à Cannes en 2008, Entre les murs. Et maintenant le voilà… entre les 4 murs de la Maison des secrets.

4. Manon et Anaïs sont les maîtresses des identités, les jumelles de l’émission. Du déjà-vu et revu.

5. Mélanie a une ville qui porte son nom en hommage à ses ancêtres. À savoir Dedimaga au Sri Lanka.

6. Darko est une star mondiale de e-sport. Champion du jeu League of Legend en 2014, il tient une chaîne YouTube dédiée à l’univers des jeux vidéo.

7. Julien et Sophia sont en couple. Un secret révélé dans l’émission et lié à celui de Bastien, leur soi-disant alibi qui doit faire semblant de tomber amoureux de la jeune femme.

8. Fanny a déjà participé deux fois à Secret Story. C’était au Portugal, il y a cinq ans.

9. Pierre est l’égérie de la marque Adidas. Et on s’en foot…

10. Jaja et Sarah ont été choisis par les gagnantes de Secret Story (Emilie Nef Naf, Marie Garet et Anaïs Camizuli) pour intégrer la Maison des secrets. Et Jaja est même le coiffeur attitré d’Ayem Nour…

And the last but not least, Marvin. Il détient la clé de la boîte aux lettres des secrets ou le secret le plus pourri imaginé par la Voix. Pour une émission en future voie d’extinction ?